Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России всем чиновникам необходимо использовать машины отечественного производства. Такую позицию высказал президент страны Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что российские министерства и ведомства выступают за продолжение госзакупок иномарок. Сам Владимир Путин считает, что «это должно быть абсолютно исключено».

— Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции, — цитирует главу государства «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июне президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для использования их в такси и каршеринге. Ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.



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Татьяна Демина