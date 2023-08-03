С начала года жители Татарстана перевели мошенникам 2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Татарстана за первое полугодие 2023 года перевели обманувшим их дистанционным мошенникам 2 млрд рублей. Такие данные приводит МВД по республике.

Заместитель начальника управления уголовного розыска ведомства Рамис Газимов на пресс-конференции рассказал, что только за один день злоумышленникам, действующим дистанционно, удалось обмануть татарстанцев на 12 млн рублей. Количество звонков от мошенников в Татарстане продолжает расти.



За первое полугодие 2023 года зарегистрировали 8 852 дистанционных мошенничества и краж. Для сравнения, за январь — июнь 2018-го их было 1,5 тысячи.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— По кражам и мошенничествам со счетов, по телефонным мошенничествам — сами понимаете, большой объем банковских карт, большой объем средств сотовой связи. И силами только сотрудников полиции обезопасить, предотвратить эти преступления, где-то вовремя притормозить граждан не получается, — сказал Рамис Газимов.

Доля дистанционных краж и мошенничеств в общей структуре преступлений в Татарстане в этом году выросла до 32%. По итогам прошлого года она составляла 25%.



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Татьяна Демина