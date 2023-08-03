Производитель кофе Jacobs прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая в России до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Голландская компания JDE Peet's, производитель кофе и чая таких марок, как Jacobs, L'Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick, Senseo, заявила о намерении прекратить продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца этого года, об этом говорится в финансовом отчете за первое полугодие 2023 года.

Уточняется, что компания планирует представлять в России только местные бренды.

JDE Peet's также понизила свой целевой показатель прибыли по итогам года из-за возникшей неопределенности на фоне перехода к местным брендам на российском рынке: ребрендинг бренда Jacobs для российского рынка привел к убыткам в размере €185 млн.

Генеральный директор компании Фабьен Саймон, чьи слова приводятся в отчете, заявил, что JDE Peet's не планирует полностью покидать российский рынок, подчеркнув, что работа компании на нем не противоречит западным санкциям.

По словам Саймона, в российском подразделении компании работает более 900 человек.

Цена на кофе в России растет на протяжении нескольких лет. Согласно данным Росстата, в марте 2023 года натуральный растворимый кофе подорожал в годовом выражении на 8,17%, натуральный зерновой молотый — на 14,73%, а кофе в заведениях общепита — на 11,61%. Как объяснили в беседе с «Реальным временем» эксперты, на стоимость напитка влияют несколько факторов, и в перспективе резкого роста цен не предвидится. Подробнее — в материале интернет-газеты.

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Илина Хакимова