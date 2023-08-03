В приложениях снова начал отображаться казанский транспорт
В приложениях начал снова отображаться казанский транспорт, курсирующий на дорогах города. В этом убедился корреспондент «Реального времени».
Во вторник, 1 августа, в столице Татарстана также частично возобновили работу информационного табло на остановках общественного транспорта.
Напомним, в Казани табло и навигация в приложениях перестали работать еще 20 июля. В Комитете транспорта города пояснили, что это связано со сбоем на сервере.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым