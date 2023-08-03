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В приложениях снова начал отображаться казанский транспорт

08:30, 03.08.2023
В приложениях снова начал отображаться казанский транспорт
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В приложениях начал снова отображаться казанский транспорт, курсирующий на дорогах города. В этом убедился корреспондент «Реального времени».

Во вторник, 1 августа, в столице Татарстана также частично возобновили работу информационного табло на остановках общественного транспорта.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс Карты»

Напомним, в Казани табло и навигация в приложениях перестали работать еще 20 июля. В Комитете транспорта города пояснили, что это связано со сбоем на сервере.

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Илина Хакимова
ТехнологииОбществоБизнесТранспортУслуги Татарстан

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