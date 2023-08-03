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Минобороны России: Киев попытался осуществить террористическую атаку беспилотниками над Калужской областью

09:03, 03.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: Киев попытался осуществить террористическую атаку беспилотниками над Калужской областью
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Средства ПВО сбили шесть беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве обвинили Киев в проведении террористической атаки.

— В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — сказано в сообщении.

В ночь на 2 августа киевский режим в юго-западной части Черного моря предпринял попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда, сообщали в Минобороны.

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Маргарита Головатенко
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