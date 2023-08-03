Минобороны России: Киев попытался осуществить террористическую атаку беспилотниками над Калужской областью
Средства ПВО сбили шесть беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве обвинили Киев в проведении террористической атаки.
— В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — сказано в сообщении.
В ночь на 2 августа киевский режим в юго-западной части Черного моря предпринял попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда, сообщали в Минобороны.
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