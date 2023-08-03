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США ввели санкции против Казанского научного центра РАН

18:27, 03.08.2023

США добавили Казанский научный центр РАН в санкционный список, сообщило сегодня Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина.

Под санкции попали в том числе Институт твердого тела РАН и Институт общей физики РАН.

Рестрикции уже действовали в случае с Институтом твердого тела РАН: Вашингтон объявлял об ограничениях против него под предлогом нарушения американского режима экспортного контроля в сентябре прошлого года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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