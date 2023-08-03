США ввели санкции против Казанского научного центра РАН
США добавили Казанский научный центр РАН в санкционный список, сообщило сегодня Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина.
Под санкции попали в том числе Институт твердого тела РАН и Институт общей физики РАН.
Рестрикции уже действовали в случае с Институтом твердого тела РАН: Вашингтон объявлял об ограничениях против него под предлогом нарушения американского режима экспортного контроля в сентябре прошлого года.
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