МВД по Татарстану сообщило, что пытавшиеся поджечь военкоматы подверглись манипуляциям мошенников

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Лица, совершившие поджоги военкоматов, действовали под воздействием манипуляций злоумышленников. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов.



— Мошенники теперь пошли дальше. Уже после совершения в отношении тех же самых потерпевших продолжают звонить. Есть примеры, когда мошенники используют потерпевших по ранее совершенным преступлениям для совершения новых преступлений, для совершения более тяжких преступлений. Такие примеры есть, по России видите, и у нас в республике есть, — сказал он.

По его словам, это следствие того, что первоначально граждан обманули под предлогом сохранения их сбережений и денег, а потом уже «мошенники звонят и манипулируют тем, что наши граждане уже расстроены сильно», подталкивают их к совершению более тяжких преступлений.

— Фактически наши потерпевшие потом несут уголовную ответственность, — обратил внимание он.

Рамис Газимов рассказал, что все совершившие поджоги военкоматов в Татарстане сначала стали жертвами дистанционных мошенников. Злоумышленники манипулировали ими.

— Под этим манипулированием граждане совершают более тяжкие преступления, — заявил он.

По словам Рамиса Газимова, звонки татарстанцам могут поступать и не из России. Он предупредил, что банки не могут звонить с иностранных номеров, и призывал не отвечать на звонки, если номер зарубежный.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Казани за небольшой промежуток времени произошло несколько попыток поджога военкоматов. Вечером 29 июля в городе задержали 62-летнюю женщину, которая пришла к зданию военного комиссариата Кировского и Московского районов на ул. Кызыл-Армейской, облила стену бензином и подожгла ее.



По версии следствия, пенсионерка поверила мошенникам — она взяла кредиты в нескольких банках и 25 июля перевела им 2,2 млн рублей. Позже злоумышленники стали угрожать ей, заявив, что знают, где живет ее дочь. Женщине сказали поджечь военкомат, «чтобы дочь осталась жива».

В понедельник, 31 июля, в столице Татарстана пытались поджечь здание на ул. Аэропортовской. Во вторник, 1 августа, похожий инцидент случился на ул. Лукина.



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Татьяна Демина