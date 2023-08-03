В России могут начать давать отсрочку IT-специалистам без высшего образования из-за нехватки кадров

Минцифры России выступило с инициативой о выдаче отсрочки от военной службы IT-специалистам со средним профильным образованием, а также о расширении списка вузовских специальностей для отсрочки от армии, об этом сообщают «Известия».

Ведомство обратилось к вице-премьеру России Денису Мантурову с просьбой дать подобное поручение. Сейчас отсрочка действует только для сотрудников с высшим образованием.

— Это касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам, — указано в ответе министерства на депутатский запрос.

Уточняется, что инициатива о необходимости расширения списка IT-специалистов, имеющих право получить отсрочку от армии, возникла из-за жалоб крупнейших российских IT-компаний на нехватку специалистов на рынке.

— Это касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам, — добавили в Минцифиры.

Известно, что письмо с просьбой Минцфиры направило в правительство в июне 2023 года, а также в Минобороны — в конце июля. В случае если ведомство их поддержит, то правительство поручит внести соответствующие изменения в постановление об отсрочке.



В начале года Минцифры совместно с профильными ассоциациями работало над созданием мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов. По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, речь шла, например, о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13 до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.



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Илина Хакимова