Татарстан — единственный регион ПФО, где во втором квартале подешевело жилье на вторичном рынке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, где во втором квартале 2023 года подешевело жилье на вторичном рынке, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Цены снизились относительно января — марта этого года (-3,4%) и последнего квартала 2022-го (-0,1%).

Без изменений среди регионов ПФО в апреле — июне 2023 года осталась стоимость жилья на «вторичке» в Удмуртии. Цены не изменились ни относительно первого квартала этого года, ни к октябрю — декабрю 2022-го.

В остальных регионах Приволжского федерального округа жилье на вторичном рынке подорожало. Заметнее всего во втором квартале 2023 года относительно предыдущего трехмесячного периода цены на квартиры увеличились в Пензенской области (+11,7%), в Пермском крае (+4,4%) и в Саратовской области (+3,7%).

В целом в ПФО в апреле — июне этого года квартиры на вторичном рынке стали дороже по сравнению с январем — мартом на 0,7%. Минимальный рост цен в округе зарегистрировали в Чувашии (+0,1%), Марий Эл и Оренбургской области (по +0,7%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Относительно четвертого квартала прошлого года в Приволжском федеральном округе цены на жилье на вторичном рынке в апреле — июне 2023-го выросли на 3%. Заметнее всего квартиры подорожали в Пермском крае (+9,7%), в Мордовии и Пензенской области (по +6,9%), а также в Кировской области (+5,6%).

Напомним, во втором квартале 2023 года жилье на первичном рынке в Татарстане подорожало по отношению в январю — марту на 2,2%. По темпу роста цен республику в Приволжском федеральном округе обогнали Чувашия (+4,7%), Марий Эл (+4%), Мордовия (+3,1%) и Кировская область (+2,4%).



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Татьяна Демина