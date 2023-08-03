С начала года на военную службу по контракту приняли более 231 тысячи россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с 1 января по 3 августа на военную службу по контракту в России приняли свыше 231 тысячи человек. Такие цифры озвучил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны государства.

По его словам, в России смогли успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции. «Это дает свои результаты», — утверждает он.

— Задача остается прежней — сделать службу по контракту максимально престижной, — цитирует Дмитрия Медведева ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом месяце Дмитрий Медведев рассказал, что в России в начале лета темпы отбора на службу в Вооруженных силах по контракту увеличились до 1,4 тысячи человек в день. За неделю документ подписали более 10 тысяч человек.



«Реальное время» писало, что в Татарстане растет число желающих поступить на контрактную службу в Вооруженные силы России. Заявления в республиканский пункт отбора ежедневно подают десятки и сотни человек. В большинстве случаев решение принимают зрелые мужчины, трезво оценивающие ситуацию и сознательно стремящиеся в зону СВО, что называется, «по убеждению».



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Татьяна Демина