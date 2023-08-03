Татарстан по итогам января — мая стал лидером в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По итогам января — мая 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 57 490 рублей. Она оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

По сравнению с январе — маем 2022 года среднемесячная зарплата в Татарстане увеличилась на 16,4%. По динамике роста республику в ПФО обошли Оренбургская область (+23,3%), Чувашия (+19,8%), Марий Эл (+18,7%) и Кировская область (+17%).

Наименьшая в Приволжском федеральном округе среднемесячная зарплата в январе — мае 2023 года зарегистрирована в Мордовии — 42 710 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 14%.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В целом в ПФО среднемесячная зарплата в январе — мае 2023 года составила 50 892 рубля. Она оказалась на 16,2% больше, чем в первом полугодии 2022-го, следует из данных Росстата.

Напомним, Татарстан удерживает лидерство на размеру среднемесячной зарплаты на протяжении долгого времени. Например, на первом месте он был и по итогам января — апреля 2023 года, когда показатель составлял 56 144 рубля.

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Татьяна Демина