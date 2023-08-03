«Вознесенский тракт в следующем году может заработать в полном объеме»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Движение по первому участку Вознесенского тракта протяженностью 3,8 километра от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани откроется ко Дню дорожного хозяйства — 15 октября. Об этом сегодня во время доклада о ходе работ на строящейся автодороге заявил курирующий вопросы благоустройства заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев. В свою очередь мэр города Ильсур Метшин отметил, что не за горами и завершение работ второго этапа, однако все будет зависеть от выделенного финансирования: «Дорога «пробита», и поэтому, дай бог, скоро поедем». Сколько потребуется средств, чтобы закончить работы, и к чему приведет открытие магистрали — в материале «Реального времени».

На строительство первой очереди Вознесенского тракта направлено 13,7 млрд рублей

Свой доклад Игорь Куляжев начал с того, что рассказал о появившейся вместе с первым участком дороги инфраструктуре. Так, по его словам, вдоль шестиполосной трассы шириной от 13 до 17 метров проложены велодорожки, ливневки и тротуары. Для скоростного движения по магистрали возведены два тоннеля — на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и проспектом Победы, а также три подземных пешеходных перехода на улицах Аделя Кутуя, Родины и Жиганова. Также магистраль с городской дорожной сетью связывают дополнительные съезды и местные проезды общей протяженностью 4,2 километра.

— В настоящее время рабочие ведут укладку верхних слоев покрытия основной дороги, проводят отделочные работы в трех подземных переходах, прокладывают наружные сети электроснабжения и сети связи. Далее здесь установят дорожные знаки и 985 метров шумозащитных экранов. Вдоль магистрали установлено 470 опор освещения, высажено 5 927 деревьев и 2 230 кустарников, — сказал замруководителя исполкома.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, на время строительства для удобства жителей на шести участках были построены временные объездные дороги общей протяженностью 1 718 метров. Всего же на строительстве первого участка Вознесенского тракта ежедневно задействовано 155 рабочих и 97 единиц спецтехники: самосвалы, краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, автобетоносмесители, бетононасосы и другие. Как отметил Куляжев, на строительство первой очереди направлено 13,7 миллиарда рублей. В настоящее время работы на объекте завершены на 94%, подчеркнул он.

— Движение по первому участку Вознесенского тракта откроется ко Дню дорожного хозяйства — 15 октября, — заявил он, закончив приводить статистические данные.

Напомним, первый этап строительства Вознесенского тракта в Казани планировали завершить к 30 августа — ко Дню Татарстана и его столицы.

«На сегодняшний день это дорога жизни, и нужна она как воздух»

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что проект Вознесенского тракта «лежал на полке Генерального плана более 50 лет» (действительно, необходимый коридор для строительства магистрали был заложен еще в 1969 году, — прим. ред.).

— Чем она (дорога, — прим. ред.) примечательна? Во-первых, это пятая вылетная магистраль Казани. На ней нет светофоров. Будет безостановочный проезд, и в течение 15—20 минут вы сможете добраться из центра до М-7. Следующее — это то, как мы подошли к вопросу озеленения: вдоль Вознесенского тракта посажено 6 тысяч крупномерных деревьев. Уже сегодня благоустроены все склоны, и предусмотрена велосипедная инфраструктура всей трассы. Вообще, эта дорога — как воздух. Проект нужен был еще вчера, с учетом той автомибилизации, которую испытывает город. На сегодняшний день это дорога жизни, и нужна она как воздух. Очень важна и реновация депрессивной промышленной зоны, о которой мы мечтали. Промышленные базы в районе Родины и Даурской. Раньше это было оправданно, потому что это была окраина, а сегодня это уже центр города. Вы видите, как преобразовывается новый микрорайон. Здесь будет шесть школ, двадцать детских садов, скверы, парки, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и легкоатлетическим манежем. То есть вся инфраструктура будет параллельно строиться. Все есть для того, чтобы в октябре по первому участку пустить движение. Второй участок полным ходом строится, поэтому не за горами и полное открытие движения до федеральной трассы М-7, — рассказал мэр города.

Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Вместе с этим, отвечая на вопросы журналистов о пешеходной и велосипедной инфраструктуре, Метшин рассказал и о строительстве второго этапа. По его словам, все будет зависеть от средств, которые выделят после ряда совещаний в правительстве Татарстана.

— Это вылетная магистраль, а что касается пешеходов, то уже есть два подземных перехода и будут также надземные. Но вообще, дорога предусматривает первые четыре километра основной трассы и почти пять километров — вылетные дороги и подъезды. Вся инфраструктура предусмотрена для того, чтобы этот микрорайон развивался. Сделаем так, как 50 лет мечтали, чтобы еще 50 лет по этой дороге ездить без всяких проблем. Второй участок уже строится. Мы узнаем о сроках, когда вопросы финансирования будут решены под руководством раиса Татарстана на совещаниях с руководством Росавтодора и Минтранса. Дорога «пробита», и поэтому, дай бог, скоро поедем, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Эта дорога позволяет развиваться Казани»

В свою очередь Игорь Куляжев дополнил слова Метшина, заявив, что новая дорога облегчит и движение на Мамадышском тракте. Вместе с этим он затронул тему общественного транспорта, отметив, что номера автобусов, которые будут курсировать по этим участкам, не определены.

— Кроме основного полотна дороги, чтобы не мешать потоку машин, вдоль Вознесенского тракта построены внутриквартальные проезды. По протяженности они даже больше, чем первая автодорога. Если она [длина первого этапа] — 3,8 километра, то проезды, которые будут обеспечивать выезд людей из жилых комплексов, — 4,2 километра. Здесь было проведено современное проектирование, которое позволяет эксплуатировать дорогу в полном объеме, так, чтобы не было пробок на въезде или выезде. Кроме того, мы уже говорили, что здесь не будет плоскостных пешеходных переходов. Будут подземные, под трем из которых уже закончены монолитные работы и сейчас ведутся отделочные. Эта дорога в том числе является вылетной магистралью. Эта дорога позволяет развиваться Казани, — добавил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также Куляжев затронул и тему второго этапа работ. По его словам, он может быть завершен уже в следующем году, но, как сказал мэр города, на это требуется соответствующее финансирование.

— По второму этапу в этом году выделено финансирование на реконструкцию путепровода по улице Фучика. Уже 30 августа мы откроем по нему верхнее движение. Сейчас его приходится объезжать. Второй момент — это примыкание к федеральной трассе М-7. Там тоже строится подобный путепровод и будет полноценное примыкание для того, чтобы обеспечить выезд с Вознесенского тракта. На другие виды работ в этом году средства не предусмотрены. Надеемся, что на будущий год федеральный резерв и правительство республики дадут деньги. Технически вторую часть можно построить до конца следующего года. Дорожное полотно уже готово. Вопросы по выкупу земельных участков тоже сейчас находятся в стадии решения. Основные конструкции и инженерные коммуникации, которые либо мешали, либо, наоборот, только должны были появиться, выполняются. Поэтому ждем только финансирования. В принципе, Вознесенский тракт в следующем году может заработать в полном объеме. По экспертизе, стоимость второго этапа достигает 26 миллиардов рублей, — рассказал заместитель руководителя исполкома.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокомментировал он и слухи о том, что вторую часть Вознесенского тракта собираются сделать платной. По его словам, сейчас дать точный ответ на этот вопрос нельзя, однако такой вариант рассматривается.

— На самом деле, вопрос того, будет ли второй этап Вознесенского тракта платным, рассматривает не Минтранс. Нужно смотреть шире. Агентство инвестиционного развития для этого должно предусмотреть какие-то частные или государственные инвестиции. В ближайшее время будет заседание АИР, где будет рассматриваться этот вопрос. Пока я не могу сказать, будет ли этот участок платным или нет. Для города важно, чтобы эта дорога была. А то, в каком состоянии она будет — платная или бесплатная, — уже второй вопрос, — заключил он.

Напомним, второй отрезок Вознесенского тракта будет проходить от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга». Протяженность этого участка составляет 7,5 километра. В настоящее время там ведется подготовка площадки, строительство двух подземных переходов, моста через реку Ноксу, развязки на примыкании тракта к М-7. Построены временные объездные дороги на улице Фучика (305 метров) и на автомобильной дороге М-7 (750 метров). На объекте задействованы 91 рабочий и 232 единицы спецтехники. Выполнение составляет 27%.

1 / 27 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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