Первый этап движения Вознесенского тракта в Казани введут в эксплуатацию 15 октября

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Движение по первому участку Вознесенского тракта протяженностью 3,8 км от улицы Гвардейская до проспекта Победы в Казани откроется ко дню дорожного хозяйства — 15 октября.



Вдоль шестиполосной магистрали построили три подземных перехода, установили 470 опор освещения, высадили около 6 тысяч деревьев.

Вдоль шестиполосной дороги шириной 13-17 метров проложены велодорожки, ливневки и тротуары. Для скоростного движения по магистрали возвели два тоннеля — на пересечении Вознесенского тракта с ул. Гвардейская и с пр. Победы и три подземных пешеходных перехода на ул. Кутуя, Родины и Жиганова. С городской сетью новую магистраль связывают дополнительные съезды и местные проезды, их общая протяженность — 4,2 км.

Сейчас рабочие укладывают верхние слои покрытия основной дороги, проводят отделочные работы в трех подземных переходах, прокладывают наружные сети электроснабжения и сети связи. Далее здесь установят дорожные знаки и 985 метров шумозащитных экранов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первый этап строительства Вознесенского тракта в Казани планировали завершить к 30 августа — ко Дню Татарстана и его столицы.



Известно, что второй этап — от проспекта Победы до трассы М-7 — хотят закончить до 2025 года.

В начале мая в Комитете внешнего благоустройства города рассказали, что все работы, проводимые в рамках строительства Вознесенского тракта, включая Аметьевскую магистраль, завершат и откроют в ноябре — как и было запланировано.

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Маргарита Головатенко