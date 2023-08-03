Официальная статистика: жилье в новостройках Татарстана во втором квартале подорожало на 2,2%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Во втором квартале 2023 года жилье на первичном рынке в Татарстане подорожало по отношению к январю — марту на 2,2%. По темпу роста цен республику в Приволжском федеральном округе обогнали Чувашия (+4,7%), Марий Эл (+4%), Мордовия (+3,1%) и Кировская область (+2,4%).

Рост цен на жилье в новостройках в апреле — июне 2023 года по отношению к первому кварталу зарегистрировали во всех 14 регионах ПФО. Минимальным он оказался в Самарской (+0,3), в Саратовской (+0,5%) и Нижегородской (+0,9%) областях.

В целом в Приволжском федеральном округе жилье на первичном рынке во втором квартале 2023 года по отношению к январю — марту подорожало на 1,7%. аналогичная динамика сложилась и относительно последнего квартала прошлого года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По отношению к четвертому кварталу 2022 года цены на квартиры в новостройках в Татарстане выросли на 1,6%. Республику в ПФО по темпу их роста опередили Марий (+8,2%), Чувашия (+7,6%), Мордовия (+5,5%), Кировская область (+5,1%), Пермский край (+4,7%), Ульяновская область (+2,8%), Оренбургская область (+2,2%), Самарская область (+1,9%),

Подорожание жилья на первичном рынке во втором квартале 2023 года по отношению к октябрю — декабрю 2022 года зарегистрировали в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключение — Башкирия (-1,9%) и Удмуртия (-3,4%), следует из данных Росстата.



Напомним, по данным официальной статистики, в Татарстане в январе — марте 2023 года цены на первичном рынке жилья по сравнению с IV кварталом прошлого года упали на 0,6%. Средняя стоимость одного «квадрата» оценивалась в 127 095 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина