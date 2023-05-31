Итоги дня: директор Росгвардии в Казани, запрет на вывоз патронов из России, туркластер в Лаишево за 16 млрд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 31 мая.
- В России ввели временный запрет на вывоз патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз от огнестрельного оружия определенных калибров. При этом он не распространяется на патроны и гильзы, которые обеспечивают деятельность российских Вооруженных сил.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить процедуру искусственного прерывания беременности только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По ее словам, данная мера даст возможность усилить контроль над осуществлением абортов, а также вести их достоверную статистику.
- Инвестсовет под председательством раиса Татарстана одобрил 11 проектов на общую сумму в размере 23 млрд рублей, которые предполагается реализовать в республике. Они охватывают разные сферы жизни — от городских терм в Зеленодольске до криогенных автозаправок в четырех районах Татарстана, от фабрики мороженого в Зеленодольском районе до фешенебельного отеля в проектируемом туристическом кластере в Лаишево. «Реальное время» выяснило подробности нескольких одобренных проектов.
- Так, общий объем инвестиций в создание туристской территорий «Лаишево» на берегу «Камского моря», согласно предварительным расчетам, составит более 16,1 млрд рублей. По прогнозам специалистов, благодаря развитию туристической инфраструктуры к 2030 году турпоток в Лаишево превысит 620 тысяч человек в год.
- Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о поэтапном повышении призывного возраста будет рассмотрен после региональной недели. Согласно плану работы ГД, региональная неделя пройдет с 5 по 11 июня.
- Российские депутаты предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, а также запретить их передвижение по пешеходным улицам и вождение людьми до 18 лет. Такие же меры хотят ввести для электровелосипедов. Данную инициативу хотят ввести из-за увеличения показателей аварийности: если в 2019 году зафиксировали 147 таких ДТП, то в 2022-м — 976.
- В Татарстане образовали межведомственную комиссию для совершенствования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Она будет рассматривать результаты деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, а также анализировать и обобщать поступающие предложения.
- Глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин в рамках заседания комитета Госсовета по бюджетам, налогам и финансам сообщил, что из-за февральских корректировок по возмещению акциза с нефтедобычи республиканские нефтяники переориентируют большую часть выплат в пользу федерального бюджета и в ущерб региональному. Речь идет о сумме на 8,5 млрд рублей меньше, чем за первое полугодие 2022 года. Вместе с этим госдолг региона достиг 103,5 млрд рублей, но власти за 10 лет настроены списать сразу 73 млрд. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани раис Татарстана Рустам Минниханов и директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов торжественно открыли новое здание для подразделений ЛРР и вневедомственной охраны Росгвардии. Строительство пятиэтажного комплекса началось еще в 2020 году. Финансировался проект за счет регионального бюджета. В нем также расположился зал приема граждан, который уже начал свою работу. Новая постройка находится в Кировском районе по адресу: улица Лазарева, 16.
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- Исполком Казани в третий раз с начала текущего года пытается привлечь пять возобновляемых кредитных линий по 900 млн рублей каждая. Деньги планируется направить на пополнение остатков средств на счете бюджета и погашение долгов. Средства необходимы с 1 августа 2023-го по 30 декабря 2024 года. За каждую линию планируется заплатить 105,3 млн.
- В текущем году в Казани начнется ремонт моста «Миллениум». Планируется, что на нем обновят проезжую часть мостового перехода и подъездных путей. В настоящее время разрабатывается график работ и схема движения на период ремонта.
- В Казани 10 июня стартует VIII сезон «Том Сойер Феста», открытие которого состоится в 12:00 на зеленой зоне у домов на ул. Волкова — 78 и 80/21. В этом году фестиваль возвращается на домики, которые обновлялись в 2016 году, чтобы привести в порядок детали на фасаде. В этом году в рамках «Том Сойер Феста» решили создать сквер, посвященный движению и старой Казани.
- Директором Института развития Казани назначен Алексей Горбунов. На этом посту он заменит Романа Повышева, который возглавлял организацию с момента ее создания в 2021 году. Отмечается, что Горбунов окончил КГАСУ по специальности «инженер-архитектор». В этом году он был исполнительным директором проекта в ООО «МостафПроектСтрой» в составе ГК «Мостаф».
- Владельцам duty free могут разрешить продавать алкоголь пассажирам, латающим по России. Предполагается, что мера будет действовать до 30 июня 2026 года. Как считают в Минфине, это позволит поддержать операторов международных аэропортов и самих владельцев заведений, понесших убытки в период распространения COVID-19 и в связи с недружественными действиями иностранных государств.
- В Казани изменят порядок выявления и демонтажа самовольно или незаконно установленных объектов движимого имущества — теперь исполнители будут осуществлять съемку при обнаружении нарушений. Ограничений к аппаратуре нет — для этого могут использоваться как фотоаппараты и видеокамеры, так и мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшеты).
- На авиазаводе ОАК в Казани создали кафедру самолетостроения. Ее организацией займется Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева — КАИ. Отмечается, что вуз является традиционным поставщиком кадров для предприятия. Так, в прошлом году завод принял на работу более 100 человек.
- В казанских трамваях не хватает кондукторов — на сегодня укомплектованность МУП «Метроэлектротранс» составляет лишь 54%. Как учтонили в комитете по транспорту города, на сегодняшний день маршруты с невысоким пассажиропотоком частично эксплуатируются без кондукторов.
- На строительство канализационных очистных сооружений в Иннополисе из республиканского бюджета выделили еще 971,6 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Работы необходимо выполнить до 20 декабря текущего года.
- Строительство школы на 1 224 места на улице Сибгата Хакима в Казани завершено на 70%. На оперативное выполнение ремонтных работ выделено более 1,5 млрд рублей. В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории.
- Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов вошел в состав правления Фонда пенсионного и социального страхования России. Уточняется, что компанию ему составят Ярослав Нилов и Ольга Ануфриева. Согласно закону «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», члены правления фонда подлежат ротации, которая осуществляется не чаще одного раза в 3 года.
- Роскомнадзор включил в реестр соцсетей платформы «Дзен», Rutube и Twitch. Отмечается, что теперь указанные интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Еще они должны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на подобный контент.
- Согласно прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР), этим летом количество туристов, отправляющихся за границу, может вырасти на 42%, по сравнению с прошлым годом. Так, в ближайшие 3 месяца на отдых в зарубежные страны отправятся 5 млн граждан.
Ключевые события 462-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не обсуждается введение военного положения и никаких решений насчет этого не принималось. По его словам, данное решение полностью является прерогативой высшей федеральной власти.
- Также Песков рассказал, что властям стран Европы придется отвечать перед своим народом за то, что они накачивали Украину оружием. По его словам, Запад уже столкнулся с негативными последствиями в экономическом плане. Так, в Кремле обратили внимание на то, что Германия на прошлой неделе вошла в рецессию. Инфляция в стране устойчиво превышает 7%, подчеркнул он.
- Как сообщает Минобороны России, 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».
- На Купянском направлении активными действиями штурмовых отрядов, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое, Новоселовское и Стельмаховка. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва, Торское, Ямполовка, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».
- На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск украинские войска выбиты с занимаемых позиций на ряде участков. Общие потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Павловка, Владимировка и Малиновка. За сутки на данных направлениях уничтожено до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 390 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 345 танков и других боевых бронированных машин, 1 103 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 574 единицы автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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