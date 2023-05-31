В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Российские депутаты предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их передвижение по пешеходным улицам и вождение людьми до 18 лет. Такие же меры хотят ввести для электровелосипедов. Инициативу направили в Минтранс и МВД, сообщают «Известия».



Инициативу считают необходимой в связи со стремительно повышающимися показателями аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ): если в 2019 году зафиксировали 147 таких ДТП, то в 2022-м — 976. В авариях есть и погибшие — в прошлом году насчитали 19, пострадал 941.

Ограничить скорость депутаты предложили на уровне программного обеспечения. Сейчас на кикшеринговых электросамокатах разрешается достигать скорости не более 25 км/ч, что превышает показатель средней скорости пешехода в пять раз. Предлагаемая скорость до 15 км/ч превышает среднюю скорость в три раза. Существующие правила, как отмечается в письме, не обеспечивают безопасность граждан «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук считает, что проблема ДТП с участием СИМ связана с низкой культурой вождения — ее нельзя решить простыми запретами:

— Не нужно тормозить развитие сервисов доставки или кикшеринга, а лучше приспосабливать городскую среду под современную экономику. Например, можно рекомендовать регионам направлять средства нацпроекта «Жилье и городская среда» на оборудование соответствующих дорожек.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц. Он объяснил, что электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам из-за роста ЧП с их участием.



В мае в России призвали ввести права на использование электросамокатов. В Госдуме считают необходимым приравнять самокаты к транспортным средствам и выдавать на них права, пусть и в облегченном варианте.

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Маргарита Головатенко