В Казани стартует VIII сезон «Том Сойер Феста»

Фото: «Том Сойер Фест»

В Казани 10 июня стартует VIII сезон «Том Сойер Фест», открытие состоится в 12.00 на зеленой зоне у домов Волкова 78 и 80/21, сообщили на официальном канале фестиваля.



В этом году фестиваль возвращается на домики, которые обновлялись в 2016 году, чтобы привести в порядок детали на фасаде. В этом году «Том Сойер Фест» решили создать сквер, посвященный движению и старой Казани. Варианты проектов обсуждаются с Институтом развития города.

— Главным героем этого места станет брандмауэрная стена, которой около 150 лет. Для ее укрепления мы приглашаем специалистов, а для украшения стены мы приглашаем к участию в конкурсе всех, кто занимается граффити, — рассказали в команде фестиваля.

Фото: «Том Сойер Фест»

В прошлом году «Том Сойер Фест» обновлял волжский дебаркадер, который перевезли в Свияжск с «Локомотива». Подробнее — в материале «Реального времени». В конце 2022 года стало известно, что в республике на ремонт дебаркадеров выделили 155,95 млн рублей.

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Маргарита Головатенко