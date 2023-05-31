Владельцам duty free могут разрешить продавать алкоголь для летающих по России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Владельцам duty free могут разрешить продавать алкоголь пассажирам, латающим по России, такой законопроект подготовил Минфин России.



Документ содержит предложение о том, чтобы разрешить владельцам магазинов беспошлинной торговли в аэропортах розничную продажу алкогольной продукции. Предполагается, что мера будет действовать до 30 июня 2026 года.

Рассчитывается, что это позволит поддержать операторов международных аэропортов России и самих владельцев duty free, понесших существенные убытки в период распространения коронавируса и в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко