Казань с третьего раза пытается привлечь кредит на 4,5 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани третий раз с начала 2023 года пытается привлечь пять возобновляемых кредитных линий по 900 миллионов рублей каждая. Деньги планируется направить на пополнение остатков средств на счете бюджета и погашение долгов.

Напомним, услуги по предоставлению денег в форме возобновляемой кредитной линии — это договор кредитования, позволяющий заемщику осуществлять муниципальные заимствования, неоднократно получать и погашать кредитные средства по мере необходимости полностью или траншами в рамках установленного лимита задолженности, погашать задолженность частично или полностью в течение срока действия контракта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Деньги нужны исполкому с 1 августа 2023-го по 30 декабря 2024-го. За каждую линию планируется заплатить 105,3 миллиона. То есть за предоставление кредита в 4,5 миллиарда рублей исполком заплатит 526,8 миллиона рублей. Условия следующие:

наличие у кредитора лицензии Банка России;

отсутствие графиков привлечения и погашения кредитных средств;

погашение любой суммы кредитных средств увеличивает свободный остаток лимита кредитных средств на сумму возвращенных кредитору денег;

погашение любой суммы осуществляется без предварительного уведомления, согласования Кредитора и уплаты штрафных санкций;



отсутствие дополнительной платы за организацию, открытие, обслуживание, пользование и невыбранные суммы кредитных средств, открытие и ведение банковских счетов, проведение операций по банковским счетам, досрочное погашение (возврат) и обеспечение возврата кредитных средств.

Это не первая попытка исполкома взять кредит на 4,5 миллиарда с начала года. В конце апреля Дирекция по конкурентной политике и закупкам разместила те же пять тендеров на предоставление возобновляемой кредитной линии по 900 миллионов рублей — за каждую планировали отдать 229,5 миллиона рублей. Однако 10 мая определение поставщика услуги было отменено.

Через 6 дней после этого исполком вновь попытался привлечь кредит — однако 25 мая стало известно, что ни одной заявки на участие в аукционе подано не было. За каждую линию в 900 миллионов рублей планировалось заплатить 101,7 миллиона рублей.

Напомним, муниципальный долг Казани по состоянию на 1 января этого года был сформирован только из бюджетных кредитов на 25 млрд рублей. Доходы казанского бюджета на 2023 год с учетом поправок запланированы в размере 38 млрд рублей, расходы — 42,2 млрд рублей, дефицит — 4,2 млрд рублей, или 9,9% расходов. Предел долга Казани обозначен в 29,6 млрд рублей на 1 января 2024 года, расходы на его обслуживание в 2023 году — З49,3 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Дарья Пинегина