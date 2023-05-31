В Татарстане создали комиссию для совершенствования обращения с ТКО

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане образовали межведомственную комиссию для совершенствования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минстрой региона.



Комиссия будет готовить предложения по совершенствованию обращения с ТКО. Для этого она будет рассматривать результаты деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, анализировать и обобщать поступающие предложения. Вопросы будут рассматриваться на заседаниях, решения будут приниматься путем открытого голосования.

Руководить межведомственной комиссией доверили первому заместителю премьер-министра Татарстана Рустаму Нигматуллину. У руководителя комиссии будут два заместителя — ими назначены первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов и начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ Марат Шараев. Секретарь комиссии — начальник отдела обращения с отходами Минстроя РТ Диана Краснова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В составе комиссии еще 13 человек:

казанский межрайонный природоохранный прокурор Денис Александров;

замначальника центрального территориального управления Минэкологии РТ Адель Алимов;

замминистра начальника центрального территориального управления Минэкологии РТ Ольга Манидичева;

прокурор Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры РТ Айрат Низамиев;

гендиректор ООО «УК «Предприятие ЖКХ» Дмитрий Петров;

начальник межрегионального отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Елена Попова;

замруководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Прокофьева;

начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Эндже Сибгатуллина;

гендиректор ООО «Гринта» Евгения Фагимова;

главный советник секретариата первого заместителя премьер-министра РТ Гульназ Файзутдинова;

первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина;

главный советник отдела ЖКХ и транспорта Аппарата Кабмина РТ Рустем Шавалиев;

и.о. замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В мае Госсовет Татарстана, депутаты Госдумы Марат Нуриев и Айрат Фаррахов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о включении «зеленых» отходов, к которым относятся ветки, трава, листья, в категорию ТКО. В пояснительной записке отмечается, что такие отходы законодательно не относятся к ТКО, поэтому требуют нормативного определения статуса отходов.



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Маргарита Головатенко