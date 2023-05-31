Комитет Госдумы рассмотрит вопрос о повышении призывного возраста после 11 июня

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о поэтапном повышении призывного возраста будет рассмотрен после региональной недели. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно плану работы Госдумы, региональная неделя пройдет с 5 июня по 11 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте этого года.



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Айрат Назипов