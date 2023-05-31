В Казани будут снимать процесс размещения извещений о демонтаже незаконных объектов

В Казани изменят порядок выявления и демонтажа самовольно или незаконно установленных объектов движимого имущества — теперь исполнители будут осуществлять съемку при обнаружении нарушений. Соответствующие изменения хотят внести в решение Казгордумы, проект проходит антикоррупционную экспертизу.



Фото- и видеосъемку будут вести при размещении извещений с требованием о проведении добровольного демонтажа незаконных объектов.

Ограничений к аппаратуре нет — для этого могут использоваться как фотоаппараты и видеокамеры, так и мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшеты). Единственное требование — на фотоснимках и видеозаписях должны быть отображены дата и время съемки.

После прохождения экспертизы документ подпишет мэр Казани Ильсур Метшин.

В Казани постоянно демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества. В конце мая городские власти объявили о демонтаже еще восьми таких объектов торговли. Еще неделей ранее вышло постановление исполкома Казани о сносе 35 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. В списке была также летняя веранда и автофургоны.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко