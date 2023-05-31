Мэрия Казани: укомплектованность «Метроэлектротранса» кондукторами составляет 54%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанских трамваях не хватает кондукторов — на сегодня укомплектованность МУП «Метроэлектротранс» составляет лишь 54%, сообщили в Комитете по транспорту города.



— Маршруты с невысоким пассажиропотоком частично эксплуатируются без кондукторов, — указали в исполкоме в ответ на просьбу жителей объяснить отсутствие работников в общественном транспорте.

В числе прочего казанцы пожаловались на состояние старых вагонов: по их словам, в салонах грязно, а сидения изношены настолько, что «сидеть противно».

Дефицит кадров испытывают и автобусные предприятия. Так, жители столицы Татарстана вынуждены подолгу ждать автобус №49 как раз из-за этой проблемы:

Перевозчик испытывает трудности в выполнении всех плановых кругорейсов в связи с дефицитом водителей и кондукторов. Сейчас ведется активный набор новых сотрудников, а работа автобусного маршрута находится под ежедневным строгим контролем, — рассказывали в мэрии.

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Маргарита Головатенко