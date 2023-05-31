Минобороны России сообщило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

В результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе был уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины — «Юрий Олефиренко». Об этом сообщили в Минобороны России.

Корабль уничтожили 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС.

«Юрий Олефиренко» заложили в 1970 году на Гданьской верфи в Польше, и в конце того же года приняли в состав ВМС СССР. В 1994 году под названием «Кировоград», которое продержалось до 1994-го , его передали Украине.

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