Татарстану могут простить госдолг на 73 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В течение предстоящих 10 лет Татарстан сможет списать около 73 млрд рублей госдолга, или почти 70% от общей его суммы. Об этом сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

По его словам, задолженность на такую сумму может быть сокращена в рамках действия федеральных нормативных актов №1704,1705 и 1740, которые предусматривают конвертацию госдолга в обмен на инвестиции в реализацию крупных проектов. В прошлом году по этой схеме было списано 1,7 млрд рублей, а в этом году предполагается списать более 7 млрд рублей, рассказал Гайзатуллин.

В настоящее время сумма госдолга составляет 103,5 млрд. По этому показателю бюджет республики соответствуют федеральным требованиям: бюджет не имеет коммерческих кредитов, дефицит бюджета не превышает 10%.

Луиза Игнатьева