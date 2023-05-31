В Зеленодольске — фабрика мороженого, в «Салават купере» — спортивный манеж, в Лаишево — фешенебельный курорт

На Инвестсовете были одобрены 11 инвестиционных проектов на общую сумму в 23 млрд рублей

Фото: скриншот мастер-плана туркластера в Лаишево

Инвестсовет под председательством раиса Татарстана одобрил 11 проектов на общую сумму в 23 млрд рублей, которые предполагается реализовать в республике. Они охватывают разные сферы жизни — от городских терм в Зеленодольске до криогенных автозаправок в четырех районах Татарстана, от фабрики мороженого в Зеленодольском районе до фешенебельного отеля в проектируемом туристическом кластере в Лаишево. «Реальное время» выяснило подробности нескольких одобренных проектов.

Фабрика мороженого, дилерский центр и отель

Под Зеленодольском, на территории индустриального парка «Тура 2.0» предполагается разместить фабрику по производству мороженого и сладостей бренда «Славица» (группа компаний «Крайс»). Площадь участка 5,3 гектара. Общий объем инвестиций за 2024—2027 годы составит более 2 млрд рублей, строительство предполагается начать весной 2024 года. Производство обещают запустить во втором квартале 2025 года. Здесь, на производстве, будет создано около 650 рабочих мест.

Под Зеленодольском, на территории индустриального парка «Тура 2.0» предполагается разместить фабрику по производству мороженого и сладостей бренда «Славица». Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Там же, в индустриальном парке «Тура 2.0», вырастет официальный дилерский центр «Ростсельмаш» (его представило ООО «АРТ»). Предварительный объем инвестиций оценивается в 382,8 млн рублей. Строительно-монтажные работы начнутся в первом квартале 2024 года, запустить проект предполагается во втором квартале 2025 года, а на проектную мощность выйти к концу 2025 года.

АО «Корпорация Туризм.РФ» представила результаты первого этапа разработки мастер-плана проекта развития туристского кластера в Лаишево. Как мы помним, там планируется построить гигантский всесезонный курорт с мариной, и сегодня на Инвестсовете одобрили проект одного из отелей, который станет частью этого огромного комплекса. К участию в проекте привлекаются инвесторы, уже рассматриваются заявки.

«Зеленодольские термы» предполагается окупить за 4 года

«Зеленодольские термы» будут построены по франшизе «Городские термы» удмуртского предпринимателя Юрия Бычкова. Станислав Яковлев, собственник будущего проекта, представитель группы компаний «Роман Групп» рассказал, что это будет круглогодичный курорт для жителей Зеленодольска, Казани и гостей Татарстана.

Он разместится на выезде из Зеленодольска на участке площадью в 0,7 гектара, близ ЖК «Акварели». Там будут оборудованы круглогодичные подогреваемые бассейны, 10 видов различных саун (в их числе татарская «мунча», нефритовая и травяная сауны). Общая сумма инвестиций пока оценивается в 180 миллионов рублей. Но, как предполагает Яковлев, когда строительство начнется, смета подрастет.

«Зеленодольские термы» будут построены по франшизе «Городские термы» удмуртского предпринимателя Юрия Бычкова. Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Открыться термы должны в конце 2024 года, однако сроки ввода в эксплуатацию, как рассказывает инвестор, будут сильно зависеть от того, как быстро администрация Зеленодольского района сможет справиться с налаживанием водоотведения от объекта. Ожидаемая посещаемость составит порядка 700 человек в сутки. Инвесторы надеются окупить вложения за 3—4 года.

— При подготовке проекта большую помощь оказало Агентство инвестиционного развития РТ. Сегодня на Инвестсовете мы просили о предоставлении земельного участка без организации торгов, о подведении инфраструктуры к границам участка (газ, электричество, вода, водоотведение) и об организации порядка 300 метров дороги и парковочных пространств у терм. Теперь, когда проект одобрен, нам предстоит разработка проектно-сметной документации, подведение коммунальных сетей и само строительство. Выйти на площадку мы хотим уже в этом году, — рассказал Станислав Яковлев.

В Набережных Челнах начнут строить «Техногород»

Фарид Закиров, гендиректор Камского индустриального парка «Мастер», на Инвестсовете вновь говорил о создании индустриального парка «Техногород» в Набережных Челнах. Проект получает новое продолжение после того, как был презентован Рустаму Минниханову еще в 2019 году. Тогда предполагалось, что он предложит в основном учебную инфраструктуру. Теперь его расширили: это будет комплексный проект, который объединит инфраструктуру индустриального парка, промышленного технопарка, спортивные и рекреационные элементы городской среды и, конечно, объекты образовательной инфраструктуры. По словам Закирова, все это позволит привлекать в Набережные Челны новые кадры — люди будут приезжать сюда, чтобы жить и работать.

Фарид Закиров, гендиректор Камского индустриального парка «Мастер» (крайний слева), на Инвестсовете вновь говорил о создании индустриального парка «Техногород» в Набережных Челнах.

— Мы сейчас работаем над мастер-планом, и это получается интересный проект. Будут там и спортивные треки, и образовательная инфраструктура. Наша цель — создать инфраструктуру, на которой будет возникать новая часть города, и где можно было бы решать новые задачи, связанные с размещением производств, лабораторий и других объектов. Сегодня мы подробно рассказали о первом этапе этого проекта — создании промышленного технопарка «Олимп», и на этот проект необходимы вложения 2,1 млрд рублей. Мы сделали запрос раису республики, чтобы для этого он выделил в аренду Камскому индустриальному парку «Мастер» земельный участок площадью в 23,8 гектара, который в будущем войдет в состав «Техногорода». Кроме того, планируем участвовать в федеральном отборе проектов на субсидирование и просим республику поддержать наш технопарк. Кроме того, нам нужно содействие в подключении технопарка к коммунальным сетям, — рассказывал Закиров.

Весь большой проект «Техногород» рассчитан на 10—15 лет и будет запускаться поэтапно. А первый этап — тот самый «Олимп» — рассчитан на 3 года. У инвесторов уже есть понимание того, кто станет якорным арендатором — скорее всего, это будет центр электроники и элементов питания КАМАЗа, который займется разработкой систем управления для транспортных средств на электрической тяге.

В «Салават купере» и Зеленодольске займутся «Физрой»

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт!)» продолжает работать ООО «Физра», которое выходит на заключение концессионного соглашения по строительству спортивных манежей в республике. Уже строятся два объекта — в Альметьевске и Набережных Челнах, сдать их планируется под конец 2023 года.

На Инвестсовете Ильшат Газизов, руководитель ООО «Физра», представил развитие своей сети. В Татарстане планируется построить два манежа — в казанском микрорайоне «Салават купере» и на улице Сайдашева в Зеленодольске. Эти сооружения будут подходить не только для игры в футбол — на их территории можно будет заливать лед и даже организовывать фиджитал-соревнования.

Проекта манежа в Зеленодольске. Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Эти проекты отличаются по решению от тех, что уже построены — у них другие конструктивное решение и дизайн, они имеют каплевидную форму. Сооружения — каркасного типа, общей площадью 3 400 квадратных метров. Каждое из них обходится примерно в 230 миллионов. Конструкция совершенно новая, металлоконструкции разрабатываются совместно со специалистами КГАСУ. Производством металлоконструкций займется ООО «Термосталь» (дочерней компанией которого как раз и является «Физра»).

— У нас есть производство металлоконструкций и строительная компания. Поэтому мы заходим в те бизнесы, где наше производство может помочь в создании продукта. Наша задача — построить 500 манежей по всей России до 2030 года. В этом году появятся еще пять манежей. В 2024 году планируем построить 14 объектов, из них два — в Татарстане, — объяснил Ильшат Газизов. — На Инвестсовете мы просили, чтобы проект нам одобрили. Еще нам нужна помощь в том, чтобы подвести к строительным участкам коммуникации — это большие суммы, для одного манежа такая работа обходится примерно в 77 млн рублей. Сумма инвестиций дробится на три части: деньги инвесторов, федеральный бюджет и бюджет Татарстана. Наши вложения будут составлять около 80 млн из 230 млн. Процесс привлечения инвесторов продолжается.

«В 2024 году планируем построить 14 объектов, из них два — в Татарстане», — объяснил Ильшат Газизов.

В Татарстане продолжат вырастать криогенные заправочные станции

Иван Кожевников, гендиректор ООО «Газпром СПГ Технологии», представил проект строительства четырех криогенных заправочных станций, которые будут заправлять сжиженным природным газом (СПГ) магистральный и пассажирский коммерческий транспорт. Его компания выполняет функцию технического заказчика для основного инвестора в этот проект — АО «ГазХолодТехнология». Проект — продолжение уже начатой работы.

— В прошлом году мы уже ввели в эксплуатацию завод по производству сжиженного природного газа, — напомнил Иван Кожевников. — Этот проект в республике известен, он уже функционирует и снабжает СПГ потребителей по всей России. Уже действуют две таких заправочных станции в республике (на трассе М-7), еще две мы вводим в эксплуатацию в третьем квартале — в Новой Туре и в селе Кирби. А проект, который мы сейчас представляем, связан с получением земельных участков без организации торгов под такие станции в Буинском, Нижнекамском, Бавлинском и Рыбно-Слободском районах. В Рыбно-Слободском районе будет еще построена станция по техобслуживанию газомоторной техники. Кроме того, мы просим оказать содействие в переводе земель в необходимую категорию. Один участок занимает земли примерно в районе 1 га.

Иван Кожевников, гендиректор ООО «Газпром СПГ Технологии», представил проект строительства четырех криогенных заправочных станций. Фото: tatarstan.ru

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,3 миллиарда рублей. Будет создано 173 новых рабочих места. По расчетам инвесторов, проект окупится в срок от 4 до 6 лет.

Глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина по итогам сегодняшнего Инветсовета сообщила:

— Все 11 представленных проектов были одобрены. Самый крупный проект, который мы сегодня рассмотрели и по которому предполагается более 16 млрд рублей инвестиций, — это развитие туристического комплекса на территории Лаишевского района. Сейчас, после одобрения концепций, наши инвесторы будут разрабатывать проектно-сметную документацию и рассчитывать на меры поддержки от Республики Татарстан, которые были сегодня утверждены. Каждому из проектов требуется поддержка в разной степени. В основном это подведение инженерных сетей, где-то требуется дорога, где-то — дополнительное решение по налоговым льготам.