Ремонтировать мост «Миллениум» в Казани начнут в этом году

Фото: Миндортранс Татарстана

Ремонт моста «Миллениум» в Казани начнется в этом году, об этом сегодня доложили раису Татарстана Рустаму Минниханову в ходе осмотра объектов улично-дорожной сети города. Его сопровождали премьер-министр республики Алексей Песошин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, мэр Казани Ильсур Метшин.

На «Миллениуме» планируют отремонтировать проезжую часть мостового перехода и подъездных путей. Сейчас разрабатывают график работ и схему движения на период ремонта.

Раис республики ознакомился с ходом строительства первого этапа Вознесенского тракта от ул. Гвардейской до проспекта Победы, протяженность которого составляет 4 км. Сегодня здесь продолжаются отдельные виды работ. Первый участок планируют сдать в октябре этого года.

Фото: Миндортранс Татарстана

Как сообщил Фарит Ханифов, в этом году на следующем участке Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М-7 (8 км) выполнят самые трудоемкие процессы, включая строительство подземных пешеходных переходов и развязки с трассой М-7.

Фото: Миндортранс Татарстана

В марте мэрия Казани сообщила о начале ремонта аварийных участков на мосту «Миллениум». Однако в комментариях местные жители лишь выразили свое недовольство по поводу очередных работ на этом объекте и обратили внимание на ряд других проблемных участков. Городские власти согласились с гражданами в необходимости капитального ремонта моста вместо регулярного нанесения «заплаток», а также рассказали, какие еще улицы ждет ежегодный ямочный ремонт.

В начале мая в Комитете внешнего благоустройства города рассказали, что все работы, проводимые в рамках строительства Вознесенского тракта, включая Аметьевскую магистраль, завершат и откроют в ноябре. Если будет возможность открыть дорогу раньше, то это сделают по завершении всех необходимых работ.

Накануне в Миндортрансе Татарстана прокомментировали информацию о возможной организации платной езды по строящемуся в Казани Вознесенскому тракту. Там указали, что окончательное решение о том, будет ли создаваться концессионное соглашение о создании и эксплуатации автомобильной дороги или не будет, еще не принято.



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Маргарита Головатенко