Дмитрий Песков: Европе придется отвечать перед народом за накачку Украины оружием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что властям стран Европы придется отвечать перед своим народом за то, что они накачивали Украину оружием. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем telegram-канале Павел Зарубин.

— Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится, — сказал представитель Кремля.

Песков указал на то, что Запад уже столкнулся с негативными последствиями в экономическом плане. В Кремле обратили внимание на то, что Германия на прошлой неделе вошла в рецессию. Инфляция в стране устойчиво превышает 7%.

Фото: pixabay.com

На днях пресс-секретарь президента выразил мнение, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине ежедневно растет. Он отметил, что это может растянуть конфликт по времени, но не изменит ситуацию. Собеседник подчеркнул, что так или иначе Россия обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач.



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Айрат Назипов