Татарстан потратит на строительство канализационных очистных сооружений в Иннополисе еще 971,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На строительство канализационных очистных сооружений в Иннополисе выделили еще 971,6 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Расходы на строительно-монтажные и прочие работы, включая установку и монтаж оборудования, покроет бюджет республики. Аванс составит десятую часть от стоимости контракта. Работы необходимо выполнить до 20 декабря текущего года.

Кроме устройства наружных сетей канализации и монтажа технологического оборудования, перечислены земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих, наружных ограждающих конструкций, проведение электрических сетей и линий связи и благоустройство.

В мае на строительство объекта «Канализационные очистные сооружения г. Иннополис» особой экономической зоны «Иннополис» выделили 993,3 млн рублей. Контракт заключили с ООО «Сигма». Изначально документ не содержал информацию о бюджете, однако в доработанном проекте указали, что финансирование будет осуществляться из бюджета Татарстана.

В марте «Реальное время» писало, что ОЭЗ «Иннополис» сократила свои требования к ПСО «Казань» по ранее выставленным претензиям на полмиллиарда рублей из-за некачественно построенных очистных. Спор между особой экономической зоной и компанией Равиля Зиганшина, которая выступала в качестве подрядчика строительства инженерных коммуникаций, продолжается третий год.

Поначалу Иннополис требовал от ПСО возместить 503,5 млн рублей, в том числе около 211 млн рублей за понесенные убытки. Но после нескольких экспертиз в ОЭЗ сократили сумму требований к подрядчику. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко