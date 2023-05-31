На авиазаводе ОАК в Казани создали кафедру самолетостроения

Кафедру самолетостроения создали на авиазаводе ОАК в Казани, ее организует Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ, сообщает пресс-служба корпорации.



ПАО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) и вуз подписали договор в присутствии раиса Татарстана, председателя Совета директоров «Туполев» Рустама Минниханова и генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря.

— Очень важно, что создана отдельная образовательная программа для наших сотрудников, которые хотят получить высшее образование», — сказал Слюсарь. Он отметил, что Казанский университет — традиционный поставщик кадров для авиазавода. В прошлом году завод принял на работу более 100 человек.

Фото: uacrussia.ru

Управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим подчеркнул важность подписания договора:

— Непосредственная близость производственных площадок позволит усилить практическую подготовку, закрепить и развить профессиональные навыки будущих авиастроителей.

Студентов будут готовить по профильным специальностям: «Авиастроение» «Самолето- и вертолетостроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Предусмотрена и ускоренная подготовка в течение трех с половиной лет для сотрудников КАЗ им. С.П.Горбунова — филиала ПАО «Туполев» со средним профессиональным образованием. Студенты будут обучаться и проходить практику как на базе КАИ, так и на заводе.

Фото: uacrussia.ru

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко