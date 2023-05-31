Роскомнадзор включил в реестр соцсетей Rutube, Twitch и «Дзен»

Платформы «Дзен», Rutube и Twitch включены в реестр соцсетей Роскомнадзора. Об этом пишет RT.

— В реестр социальных сетей включены новые площадки «Дзен», Rutube и Twitch. 31 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства, — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Отмечается, что указанные интернет-площадки теперь обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Еще они должны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на подобный контент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Реестр соцсетей начали формировать в 2021 году. В него добавили «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, Telegram, Twitter, LiveJournal, Pinterest, «Пикабу», Tiktok, Likee.

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Айрат Назипов