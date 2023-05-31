В АТОР спрогнозировали рост турпотока из России за границу на 42%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Этим летом количество туристов, отправляющихся за границу из России, может вырасти на 42% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в ближайшие три месяца на отдых в зарубежные страны отправятся 5 млн туристов.

— Первое место по количеству бронирований среди зарубежных направлений с усредненной долей в 67% на организованном рынке занимает Турция. По прогнозам аналитиков АТОР, летом эту страну могут посетить около 3 млн туристов из России, — цитируют представителей ассоциации «Известия».

Второй по популярности страной для отдыха стала Абхазия. По прогнозам, ее посетят около 1 млн россиян. Третье место у Египта — в страну могут направиться более 300 тыс. туристов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, что среди россиян возрос интерес к поездкам в европейские страны. Популярнее всего среди соотечественников Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия и Венгрия. Также есть спрос на поездки в Израиль.

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Айрат Назипов