В Казани представили нового директора Института развития города

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Директором Института развития Казани назначен Алексей Горбунов. Его уже представили коллективу.

Горбунов заменит на своем посту Романа Повышева. Последний возглавлял институт с момента его создания.

— На этапе становления института нужен был хозяйственник, который бы правильно выстроил работу, Роман Алексеевич успешно с этой задачей справился. Теперь пришло время Институту становится крупнейшим центром компетенций в Республике Татарстан, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Алексей Горбунов окончил КГАСУ по специальности «инженер-архитектор». Начинал карьеру в ЗАО «Мостаф», где работал с 2007 года. В организацию пришел работать инженером-архитектором. В этом году он был исполнительным директором проекта в ООО «МостафПроектСтрой» в составе ГК «Мостаф». Новый директор института имеет опыт работы в архитектурной сфере более 16 лет.

Институт развития города Казани был сформирован в 2021 году. Его создали для разработки «стратегически важных проектов, направленных на повышение качества и комфорта городской среды».

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Айрат Назипов