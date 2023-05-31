Из России временно запретили вывозить патроны и гильзы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России ввели временный запрет на вывоз патронов и гильз, согласно постановлению главы правительства Михаила Мишустина.



Запрет касается вывоза патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а еще гильз для патронов нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Запрет не распространяется на патроны и гильзы, которые обеспечивают деятельность российских Вооруженных сил и других войск, воинских формирований.

Такое решение приняли для защиты государственных интересов. Мера действует до конца 2023 года, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 30 марта в России вступили в силу изменения в законе «Об оружии». Как это коснется владельцев оружия или тех, кто хочет получить лицензию на право владения им, а у кого лицензию могут аннулировать, рассказал начальник отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Татарстану майор полиции Рамиль Камалиев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко