Детский омбудсмен Татарстана предложила проводить аборты только по системе ОМС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане предложили проводить процедуру искусственного прерывания беременности только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), с инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в республике, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



RT приводит письмо Волынец к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. В нем омбудсмен пишет, что аборты — один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье женщин, в том числе приводящий к гинекологическим заболеваниям и бесплодию.

— Проведение процедуры абортов только в рамках ОМС даст возможность усилить контроль над их осуществлением... Кроме того, это позволит учитывать каждую процедуру прерывания беременности, что обеспечит достоверную статистику абортов, — выразила мнение Волынец. Она добавила, что частные клиники не всегда предоставляют данные о прерванных в них беременностях, и это искажает статистику.

Что касается квот на проведение абортов, предназначенных для частных клиник, государство сможет заменить их на другие.

— В конечном итоге эта мера позволит улучшить репродуктивное здоровье женщины, защитит право ребенка на жизнь. А это отвечает интересам демографической политики государства, — заключила омбудсмен.

В феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России на 13% сократилось число абортов. По его словам, в 2022 году в России от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин. Он обратил внимание, что в государстве уделяют большое внимание профилактике абортов.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предложила ввести уголовное наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта в клиниках. Председатель комиссии священник Федор Лукьянов считает, что необходимо ужесточить ответственность за проведение нелегальных абортов.

В мае стало известно, что Минздрав России разработал анкету для женщин, которые задумываются об аборте. Рассчитывается, что результат анкетирования позволит подобрать варианты поддержки.

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Маргарита Головатенко