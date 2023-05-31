Валерий Золотов: «Мы высоко ценим помощь Татарстана в решении задач ресурсного обеспечения войск»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Татарстан выступает наглядным примером успеха»

В Казани раис Татарстана Рустам Минниханов и директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов торжественно открыли новое здание для подразделений ЛРР и вневедомственной охраны Росгвардии. На церемонии Золотов вручил начальнику управления Росгвардии по республике генерал-майору полиции Рустему Гумерову символический ключ.



— Как уже отметили, Татарстан — это один из ведущих субъектов, промышленных субъектов Российской Федерации. Конечно же, те процессы развития республики, они неразрывно связаны с той работой, которая проводится Росгвардией по обеспечению правопорядка, стабильности на нашей территории, — отметил Минниханов.

Золотов подчеркнул значимость национальной безопасности в развитии страны. По его словам, Татарстан в этом аспекте является примером.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В основе устойчивого развития нашей страны лежит укрепление ее социально-экономического потенциала и национальной безопасности, чему способствует слаженная работа федеральных и региональных органов власти. Безусловно, Татарстан выступает наглядным примером успеха реализации этих ключевых направлений государственной политики, — подчеркнул генерал армии.

Новые помещения поспособствуют оперативному выполнению служебно-боевых задач, эффективному взаимодействию с органами власти и качественному оказанию государственных услуг гражданам, считает Золотов.

— Важнейшим фактором полноценного развития региона является пристальное внимание руководства республики к вопросам укрепления безопасности и правопорядка, где особое место занимает Росгвардия, — отметил он. — Мы высоко ценим помощь республики в решении задач ресурсного обеспечения деятельности войск, при содействии которых только за прошедшие 5 лет на баланс наших подразделений передано около 100 единиц служебного транспорта, отремонтировано и введено в строй более 40 зданий и помещений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На торжественном открытии директор Росгвардии и раис республики наградили военнослужащих и сотрудников ведомства, отличившихся при выполнении боевых задач.



«Мы оказываем и будем оказывать ту необходимую поддержку...»

Строительство пятиэтажного комплекса началось в 2020 году. Финансировался проект за счет регионального бюджета. Здесь также открылся зал приема граждан, который уже начал свою работу. Новая постройка находится в Кировском районе по адресу улица Лазарева, 16.

Журналистам продемонстрировали дежурную часть, учебный класс, зал приема граждан и помещения для проведения инструктажа нарядов.



— Через дежурную часть осуществляется доступ в комнату хранения оружия. Комната хранения оружия предназначена для хранения 1 200 единиц оружия и порядка 100 тысяч боеприпасов, — отчитался старший дежурный майор полиции Руслан Нацибуллин.



Кроме того, в комплексе оборудованы спортивный зал, стрелковый тир и другие объекты административного комплекса. В стрелковом тире три направления для стрельбы. Максимальное расстояние до огневого рубежа — 25 метров, сообщил инструктор профессиональной служебной подготовки лейтенант полиции Раниль Каюмов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Личный состав согласно графику приходит на занятия. В учебном классе проводятся практические занятия по выполнению нормативов по огневой подготовке, проходят теоретические занятия по знаниям основ и правилам стрельбы, по безопасности при обращении с оружием, требованиям безопасности при проведении стрельб. Также проводится инструктаж, доводятся условия выполнения в стрелковом тире, также вниманию сотрудников представлен обучающий фильм, — отметил он.

Под контролем подразделения вневедомственной охраны, размещенного в новом здании, находится вся заречная часть Казани. Под ответственностью личного состава находятся более 900 объектов различных форм собственности и свыше 3,3 тысячи квартир.

— Мы оказываем и будем оказывать ту необходимую поддержку, которая нужна для обеспечения стабильной, эффективной работы Росгвардии, — подчеркнул Рустам Минниханов.

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Елизавета Пуншева