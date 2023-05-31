Песков о военном положении: «Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется»
В России не обсуждается введение военного положения, никаких решений насчет этого не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется, — цитирует его ТАСС.
Накануне утром Украина атаковала Москву восемью беспилотниками. Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить военное положение на всей территории России и использовать все боевые ресурсы для борьбы с ВСУ:
— По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, — написал он в своем telegram-канале.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым