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Песков о военном положении: «Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется»

13:05, 31.05.2023
Песков о военном положении: «Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России не обсуждается введение военного положения, никаких решений насчет этого не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется, — цитирует его ТАСС.

Накануне утром Украина атаковала Москву восемью беспилотниками. Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить военное положение на всей территории России и использовать все боевые ресурсы для борьбы с ВСУ:

— По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, — написал он в своем telegram-канале.

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