Объем инвестиций в создание туристской территории «Лаишево» превысит 16 млрд рублей

Фото: концепция проекта

По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в создание туристской территории «Лаишево» на берегу «Камского моря» составит более 16,1 млрд рублей. По прогнозам специалистов, благодаря развитию туристической инфраструктуры к 2030 году турпоток в Лаишево превысит 620 тысяч человек в год.

С января этого года «Корпорация Туризм.РФ» ведет работы по разработке мастер-плана по созданию туристской территории. Завершение работ запланировано в сентябре 2023 года. По готовности мастер-плана инвестиционные лоты будут доступны для реализации частными инвесторами. Открытие курорта, по предварительной оценке, планируется в конце 2027 года.

Предполагается, что это будет первый всесезонный курорт с яхтенной мариной полного цикла, который будет создан на Волге в России. Общая площадь земельных участков составит 72,87 га. Длина променада — 5 км.

Фото: концепция проекта

В ноябре прошлого года «Реальное время» писало, что на разработку мастер-плана развития туристской территории «Лаишево» в Татарстане готовы потратить 96,7 миллиона рублей. Работы были профинансированы из федерального бюджета.

О том, что Лаишево включено в список 19 перспективных туристических зон России, которые профинансируют с участием госкорпорации «Туризм.РФ» в рамках мастер-планов, стало известно год назад. В октябре раису Татарстана Рустаму Минниханову презентовали предварительную концепцию.



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Айрат Назипов