Новая школа в Ново-Савиновском районе Казани готова на 70%

Строительство школы на 1 224 места на улице Сибгата Хакима в Казани завершено на 70%. На оперативное выполнение ремонтных работ выделено более 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минстроя Татарстана.

На сегодняшний день завершена внутренняя кладка кирпича, монтаж несущих металлоконструкций, гидроизоляция стен подвала, установка окон, устройство теплотрассы, монтаж лифтов. На объекте завершается устройство инженерных сетей. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

Площадь четырехэтажного здания составит 24 508 кв. м. На первом этаже будут располагаться кабинеты, два бассейна и столовая. На втором и третьем этажах оборудуют актовый зал, два спортивных зала, библиотеку и кабинеты. На территории школы появятся площадки для баскетбола, волейбола, тенниса и футбольное поле. Образовательное учреждение будет приспособлено для детей с ограниченными возможностями.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

О строительстве школы на улице Сибгата Хакима стало известно еще в марте прошлого года. Такое же образовательное учреждение должно появиться на улице Рауиса Гареева.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов