Депутат Госдумы от Татарстана вошел в состав правления Социального фонда России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов вошел в состав правления Фонда пенсионного и социального страхования России. Компанию ему составят Ярослав Нилов и Ольга Ануфриева пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Совет также утвердил кандидатуру первого вице-спикера палаты Александра Жукова для включения в состав Совета при правительстве России по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением развития в стране систем обязательного пенсионного и социального страхования, а также совершенствованием деятельности Фонда пенсионного и социального страхования.

Согласно закону «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», члены правления фонда подлежат ротации, которая осуществляется не чаще одного раза в 3 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, что Олег Морозов возглавил комитет Госдумы по контролю в октябре 2021 года. Тогда же главой комитета по экономической политике стал Максим Топилин. а Елена Ямпольская возглавила комитет по культуре.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов