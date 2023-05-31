Радик Гайзатуллин: «Лично ездил в Госдуму разговаривать с Макаровым»

У татарстанского бюджета новая напасть: из-за февральских корректировок по возмещению акциза с нефтедобычи татарстанские нефтяники переориентируют большую часть выплат в пользу федерального бюджета в ущерб региональному. «Нельзя сказать, что ситуация будет улучшаться. Вчера на совете директоров «Татнефти» [подсчитали] — будет меньше на 8,5 млрд рублей (за первое полугодие, — прим. авт.), — дал неутешительный прогноз глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин. Впрочем, позитивные поводы для исполнения республиканского бюджета в 2023 году все же есть. Сейчас госдолг республики достиг 103,5 млрд рублей, за десять лет настроены списать 73 млрд. А огромный провал в 3 млрд рублей по НДФЛ смогли нивелировать до уровня 2022 года, успокаивали казначеи.



Минфин РТ готовится ко «второму» списанию госдолга



На предстоящей парламентской сессии Госсовета РТ 8 июня вынесут на утверждение отчет об исполнении бюджета 2022 года. Особой интриги вокруг него не просматривается. Несмотря на всеобщий экономический шок, связанный с введением международных санкций, крупные промышленные предприятия смогли мобилизоваться и не сорвали взятые на себя финансовые обязательства.

Предваряя отчет, председатель бюджетного комитета Леонид Якунин сообщил, что доходы казны республики даже выросли на 24,5%, а расходы — на 38%. По его словам, бизнес смог выстроить новые логические цепочки и продолжить работу в новых экономических условиях, обеспечив налоговые отчисления. В результате доходы республиканского бюджета составили 452,7 млрд рублей, расходы — 463,2 млрд рублей, дефицит — 10,46 млрд рублей.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин конкретизировал, что собственные доходы республики выросли до 366,6 млрд рублей. Основными источниками пополнения казны стали налог на прибыль в 166,1 млрд рублей, НДФЛ — 115,3 млрд рублей. Добавим, что центр прибыли в экономике Татарстана в прошлом году пришелся на «нефтянку», ОПК и машиностроение. Почти 80% предприятий показали прибыль, а среднемесячная заработная плата выросла на 15,9% — до 52 тысяч рублей, уточнил министр. Безвозмездные поступления составили 86 млрд рублей, из которых большая часть пришлась на федеральные субсидии и трансферты.

Единственной ахиллесовой пятой республиканского бюджета остается астрономический госдолг в 103,5 млрд рублей. Сегодня министр финансов РТ объявил о радикальном избавлении от долговой зависимости. По его словам, в течение предстоящих 10 лет республика намерена списать около 73 млрд рублей, или почти 70% от общей его суммы.

Гайзатуллин отметил, что значительную часть задолженности планируется ликвидировать в рамках федерального механизма реинвестирования бюджетных ресурсов в крупные инфраструктурные проекты с выходом на прирост налоговых отчислений. Эта схема прописана в постановлениях правительства РФ №1704, 1705 и 1740, основные положения которых были скорректированы при личном участии раиса республики Рустама Минниханова, уточнил Гайзатуллин.

Фото: gossov.tatarstan.ru

— В прошлом году по этой схеме было списано 1,7 млрд рублей, а в этом году предполагается списать более 7 млрд рублей, — сообщил он.

Позже министр финансов РТ пояснил «Реальному времени», что в этом году республиканский бюджет направит свыше 19 млрд рублей инвестиций на продолжение инфраструктурных проектов, которые должны принести отдачу в виде роста налоговых отчислений в РФ. Что представляет собой 10-летняя программа бюджетных вливаний в инфраструктуру, он не сказал, сделав отсылку к куратору Минэкономики РТ.

В обвале НДФЛ виноваты налоговые вычеты?

После плачевных результатов по сбору НДФЛ в первом квартале этого года главу Минфина РТ спросили, стоит ли ждать улучшения в будущем? Оказывается, еще в начале года муниципалитеты столкнулись с нехваткой средств на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Дефицит пришлось покрывать за счет переходящего остатка в 5,3—5,8 млрд рублей, оставшегося на счетах министерства.

Как уже рассказывало «Реальное время», с переходом с 1 января на единый налоговый счет НДФЛ зачисляется не напрямую в местные и региональные бюджеты, а концентрируется в федеральном казначействе. По этой причине 33 муниципалитета недосчитались свыше 3 млрд рублей, хотя рассчитывали получить на 5 млрд рублей больше в связи с ростом заработной платы на 16%. Правда, вмешались федеральные депутаты, обязав переводить регионам НДФЛ в приоритетном порядке.

Фото: gossov.tatarstan.ru

— Когда НДФЛ «уходил», это вызвало у нас возмущение. Лично ездил в Госдуму разговаривать с Макаровым, — поделился эмоциями глава Минфина РТ.

По его словам, решение переводить НДФЛ в приоритетном порядке улучшит ситуацию с выплатой заработной платы. При этом он придерживается того мнения, что обвал сборов больше связан с налоговыми вычетами, которые пришлись на начало года. По его словам, вернули гражданам 4,2 млрд рублей. И прогнозирует, что этот фактор станет напрямую влиять на сборы в будущем. Пока же ситуация стабилизировалась. По его данным, за 4 месяца было собрано 30,3 млрд рублей НДФЛ, что соответствует уровню прошлого года в 29,9 млрд рублей.

— Все должно быть хорошо — фонд заработной платы хороший, — заметил Гайзатуллин.

— Налоговые органы часто [хвалятся] тем, что возвращают людям. В 2024 году налоговые вычеты для граждан даже увеличат. Но возмещение для региональных бюджетов никто не делает. Помощь оказывается за счет другого, — переживали депутаты Госсовета РТ.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Зато у татарстанского бюджета новая неприятность. Из-за февральских корректировок по возмещению акциза с нефтедобычи «Татнефть» переориентирует большую часть выплат в пользу федерального бюджета в ущерб региональному.

— Нельзя сказать, что ситуация [по налогу на прибыль] будет улучшаться. В феврале был принят ряд законодательных инициатив, которые улучшают поступления в федеральный бюджет и ухудшают поступления в региональные, — сообщил Гайзатуллин.

По его словам, из-за изменений по возврату акциза на НДПИ вся эта сумма будет уходить в федеральный бюджет, тогда как раньше зачислялась в региональный. И тем самым у нас снизится база по налогу на прибыль. «Вчера на совете директоров «Татнефти» [подсчитали] — будет меньше на 8,5 млрд рублей (за первое полугодие, — прим. авт.), — высказал неутешительный прогноз глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин. — В этом году резко снизилась цена на нефть и нефтепродукты, а это основной доход». Каким образом залатают новую дыру, осталось неизвестным.