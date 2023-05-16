Итоги дня: новый ректор КНИТУ-КХТИ, неопределенность с МСЗ в Казани, мирная миссия ЮАР
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 16 мая:
- На этой неделе в Казани пройдет Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». На участие в нем заявились рекордные 15 тысяч участников, среди которых вице-премьеры и главы регионов России, министры и послы зарубежных стран, бизнесмены и даже мисс Вселенная. Подготовили для них свыше 200 мероприятий и порядка 100 проектов соглашений. Подробнее о KazanForum — в материале «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал сделать общественные пространства более привлекательными для ведения бизнеса. Он напомнил, что за 8 лет в республике благоустроено 367 общественных пространств и больше 3 тысяч дворов многоквартирных домов.
- Власти Казани заявили, что строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок. ТКО вывозят на полигон на улице Химической в Московском районе.
- Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно поддержали денонсацию Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Одновременно с этим для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.
- В Госдуму внесены поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента России на соответствующей территории, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено.
- Флигель на территории усадьбы Ростовой в Казани, где на первом этаже в течение нескольких месяцев вместе с матерью, братьями и сестрами жил студент Казанского университета Владимир Ульянов-Ленин, собираются отреставрировать. Дом восстановят и приспособят под жилой дом с квартирами. Проект одобрило Управление госэкспертизы Татарстана, после чего документацию направили на согласование в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
- Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел телефонные переговоры с российским и украинской коллегами от лица стран Африки. По их итогам он сообщил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.
- Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об отсутствии планов серьезно менять ЕГЭ в ближайшие 10 лет. Но, по его словам, «форма ЕГЭ расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах».
- Бывшие руководители ТФБ и «Тимер Банка» Рамиль Насыров и Айрат Камалов, осужденные по делу о растрате в особо крупном размере, останутся за решеткой минимум до 30 мая. Верховный суд Татарстана не вынес решения по жалобам на их приговор и объявил о двухнедельном перерыве.
- Грузинской авиакомпании Georgian Airways разрешили осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву семь раз в неделю. Полеты начнутся с 20 мая.
- В апреле годовая инфляция в Татарстане составила 1,08%. С начала года потребительские цены в Татарстане увеличились на 1,82%, а по сравнению с мартом они выросли на 0,22%.
- Новым ректором Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) избран Юрий Казаков. С 2020 года он работал в этой должности как временно исполняющий обязанности.
- С 2024 года МВД России планирует проводить профилактические беседы с рэперами, которые читают про наркотики. Если меры не подействуют, то их могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной. Замглавы МВД отметил, что маркировку с предупреждением об ответственности за пропаганду наркотиков поставят и на видео прошлых лет.
- Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов покинул команду. Он возглавлял ее на протяжении 14 сезонов. Под его руководством казанская команда выиграла 18 трофеев, включая Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
Ключевые события 447-го дня специальной военной операции на Украине:
- Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных на военные сборы в 2023 году резервистов не будут отправлять в зону военной операции. Они «придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».
- Минувшей ночью Вооруженные Силы России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США.
- На Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск и Кисловка Харьковской области.
- Около н. п. Тимковка, Масютовка, Котляровка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ у населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали ВСУ, прикрывая фланги штурмовых отрядов.
- Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное ДНР, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток отражено десять атак со стороны ВСУ.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии Южной группировки войск, поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Часов Яр и Богдановка ДНР. Разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений ВСУ в Артемовск. Всего в этом районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у н. п. Шевченко, Великая Новоселка ДНР, а также Малиновка, Червоное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. В районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
- Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ивановка и Евгеновка ДНР, Тополевка ЛНР, Инженерное, Благовещенка Запорожской области, а также Крынки Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесУслугиРозничная торговляЭкономикаФинансы
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