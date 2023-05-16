Главный тренер казанского ВК «Динамо-Ак Барс» покинул команду

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов покинул команду. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ришат Гилязутдинов стал тренером «Динамо-Ак Барс» в 2009 году. Он возглавлял ее на протяжении 14 сезонов. Под его руководством казанская команда выиграла 18 трофеев, включая Лигу чемпионов и клубный чемпионат Мира.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

В этом сезоне «Динамо-Ак Барс» вышло в плей-офф с 3-го места в регулярном чемпионате и получило в соперники «Динамо-Метар» с 6-го места. В решающем матче четвертьфинальной серии PARI Суперлиги волейболистки Гилязутдинова проиграли челябинскому «Метару» и завершили выступление в сезоне.



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Айрат Назипов