Новости общества

23:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэрия Казани: «Строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок»

10:33, 16.05.2023 25
Мэрия Казани: «Строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок»
Фото: realnoevremya.ru

В казанской мэрии ответили на вопрос о судьбе мусоросжигающего завода в городе. Официальный комментарий сотрудников исполкома появился в соцсетях:

— Пока строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок. Как сообщают в Комитете ЖКХ, сейчас и ранее ТКО вывозят на полигон по улице Химической в Московском районе, — отметили в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Позже в пресс-службе мэрии «Реальному времени» сообщили: «Точный срок назвать не можем».

В середине февраля стало известно, что проект «РТ-Инвест», который занимается строительством пяти мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), испытывает трудности из-за нехватки оборудования. Такая проблема, в частности, наблюдалась у завода в Казани. Оснащение для предприятия должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, но сначала из-за пандемии, а потом и санкций он отказался от этого.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 16 май
    вот хорошо!! отлично!!!
    Ответить
    Анонимно 16 май
    Большинство вздохнули с облегчением но мусор то никуда не девается
    Ответить
    Анонимно 16 май
    Берите пример со Швейцарии или хотя бы с африканской Кении: мусор во всём мире пе-ре-ра-ба-ты-ва-ют.
    Где-нить в Финляндии и в Австрии то, что не сумели переработать сжигают, но нам таких технологий никто никогда не продаст, да и наши никогда такие технологии не купят - акча не отбить.
    Ответить
    Анонимно 13:25
    не надо нам примеры со швейцарией и австрией нам просто полигоны нужны 90% стран мира вывозят мусор на полигоны
    Ответить
  • Анонимно 16 май
    Проблема с мусором накапливается и решать ее с каждым годом будет сложнее и сложнее. Можно радоваться, конечно, но мусор-то куда-то девать надо. Это первое.
    Насколько я знаю, в тарифы по ТКО были заложены в том числе и расходы на строительство этого МСЗ, не? Теперь завод строить не станут, но и тарифы пересматривать не станут. Это второе.
    У нас во дворе по ул.Адоратского, 20, 30 убрали все контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Это третье. Субботник закончился?
    Ответить
    Анонимно 16 май
    ВАШИ ДОВОДЫ НЕ УБЕДЛИТЕЛЬНЫ. МСЗ нет и это хорошо

    пластиковые бутылки не проблема не собирают ну не нужно потому что собирать бутылки.
    а тарифы понизят. и более того вернут ранее уплаченные деньги


    МСЗ нет! и ЗДОРОВО!!а хнынкание стороников МСЗ презираю
    Ответить
    Анонимно 16 май
    Вернут деньги?)) никогда такого не было и вот опять!?(с)
    Ответить
    Анонимно 16 май
    вернут куда денутся? вернут.
    возвращали деньги в России много раз
    Ответить
    Анонимно 16 май
    Так и есть, выручка ПЖКХ в 2019г выросла в 4 раза.
    Ответить
  • Анонимно 16 май
    А сколько то шума было, а по итогу - пшик. Где деньги, Зин?!
    Ответить
    Анонимно 16 май
    Зина обязана вернуть деньги.
    Ответить
    Анонимно 16 май
    МСЗ не нужно места для полигонов много.
    решать сложнее н е надо надо как обычно вывозить н а полигоны и открывать новые
    Ответить
    Анонимно 16 май
    и в итоге вокруг Казани будет одна сплошная свалка
    Ответить
    Анонимно 16 май
    в других государствах находят места для полигонов. Место для полигонов есть.
    а свалка ЭТо мсз! есть места для полигонов и это не свалки вокруг казани в тоге
    Ответить
    Анонимно 16 май
    Даешь 100 горящих, вонючих полигонов Самосырово вокруг Казани
    Ответить
    Анонимно 11:58
    так-то полигоны в границах Казани, слона-то никто не заметил
    Ответить
    Анонимно 12:45
    а зачем полигоны держатьв границах казани?? Это что? земли полно бросовой
    Ответить
    Анонимно 12:58
    надо открывать вне города полигоны. и все для вас новость? все знаем
    МСЗ это зло
    Ответить
    Анонимно 14:19
    Пирамиды Хеопса из мусора - вот это зло, и ваши бредовые идеи
    Ответить
    Анонимно 16:56
    Пирамиды из известняка. причем здесь Хеопс?
    Ответить
  • Анонимно 16 май
    жаль , туристы так ждали мсз !
    Ответить
  • Анонимно 16 май
    Добрый день! Инвестиционная надбавка для строительства указанного завода включена в тариф за вывоз ТКО и она не маленькая. В случае, если официально завод не строится, то инвестиционную надбавку следует исключить из тарифа на вызов ТКО, тем самым удешевить тариф.
    С указанной инициативой может выступить Комитет ЖКХ ИКМО или прокуратура Казани.
    Спасибо
    Ответить
  • Анонимно 16 май
    А у своих оборудование не пробовали заказать.. Вещь штучная наверняка под заказ делаются.. Что все на запад смотрят
    Ответить
    Анонимно 16 май
    а не умеют свои делать. оборудование это
    Ответить
  • Анонимно 16:21
    многие плохо учившиеся в школе справедливо боятся что мусор если его не сжигать заполнит все и будет некуда выходить.
    НО
    посчитайте объемы мусора выбрасываемые человечеством к массе земли, это многомилионные доли процента.
    считайте площади полигонов к площади земли это милионные доли процента от площади суши.
    Потом проведите расчеты относительно площади татарстана сколько полгонов и сколько ониплощади занимают это тысячные доли процента.

    у нас огромное количество бросовых земель.
    уна согромное количсетво не пахотных земель воттам нало размешать полигоны.
    мусор сжигать это дичь вы всего в два раза уменьшаете массу мусора и его объем шлак и золу надо куда вывозить. они чрезвычайно ядовиты.

    и получаем вместо горы безопасного мусора гору опасного мусора плюс отравление воздуха.

    зачем?? при этом тратим ресурсы и деньги.

    Пример НЙ весь мусор на полигонах.

    а город раз тридцать больше по количеству людей по площади раз 50 больше.

    и ничего вывозят на полигоны собранный мусор
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также