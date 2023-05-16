Мэрия Казани: «Строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок»

В казанской мэрии ответили на вопрос о судьбе мусоросжигающего завода в городе. Официальный комментарий сотрудников исполкома появился в соцсетях:

— Пока строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок. Как сообщают в Комитете ЖКХ, сейчас и ранее ТКО вывозят на полигон по улице Химической в Московском районе, — отметили в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Позже в пресс-службе мэрии «Реальному времени» сообщили: «Точный срок назвать не можем».

В середине февраля стало известно, что проект «РТ-Инвест», который занимается строительством пяти мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), испытывает трудности из-за нехватки оборудования. Такая проблема, в частности, наблюдалась у завода в Казани. Оснащение для предприятия должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, но сначала из-за пандемии, а потом и санкций он отказался от этого.

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Айрат Назипов