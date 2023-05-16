Мэрия Казани: «Строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок»
В казанской мэрии ответили на вопрос о судьбе мусоросжигающего завода в городе. Официальный комментарий сотрудников исполкома появился в соцсетях:
— Пока строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок. Как сообщают в Комитете ЖКХ, сейчас и ранее ТКО вывозят на полигон по улице Химической в Московском районе, — отметили в мэрии.
Позже в пресс-службе мэрии «Реальному времени» сообщили: «Точный срок назвать не можем».
В середине февраля стало известно, что проект «РТ-Инвест», который занимается строительством пяти мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), испытывает трудности из-за нехватки оборудования. Такая проблема, в частности, наблюдалась у завода в Казани. Оснащение для предприятия должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, но сначала из-за пандемии, а потом и санкций он отказался от этого.
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комментарии
Где-нить в Финляндии и в Австрии то, что не сумели переработать сжигают, но нам таких технологий никто никогда не продаст, да и наши никогда такие технологии не купят - акча не отбить.
Насколько я знаю, в тарифы по ТКО были заложены в том числе и расходы на строительство этого МСЗ, не? Теперь завод строить не станут, но и тарифы пересматривать не станут. Это второе.
У нас во дворе по ул.Адоратского, 20, 30 убрали все контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Это третье. Субботник закончился?
пластиковые бутылки не проблема не собирают ну не нужно потому что собирать бутылки.
а тарифы понизят. и более того вернут ранее уплаченные деньги
МСЗ нет! и ЗДОРОВО!!а хнынкание стороников МСЗ презираю
возвращали деньги в России много раз
решать сложнее н е надо надо как обычно вывозить н а полигоны и открывать новые
а свалка ЭТо мсз! есть места для полигонов и это не свалки вокруг казани в тоге
МСЗ это зло
С указанной инициативой может выступить Комитет ЖКХ ИКМО или прокуратура Казани.
Спасибо
НО
посчитайте объемы мусора выбрасываемые человечеством к массе земли, это многомилионные доли процента.
считайте площади полигонов к площади земли это милионные доли процента от площади суши.
Потом проведите расчеты относительно площади татарстана сколько полгонов и сколько ониплощади занимают это тысячные доли процента.
у нас огромное количество бросовых земель.
уна согромное количсетво не пахотных земель воттам нало размешать полигоны.
мусор сжигать это дичь вы всего в два раза уменьшаете массу мусора и его объем шлак и золу надо куда вывозить. они чрезвычайно ядовиты.
и получаем вместо горы безопасного мусора гору опасного мусора плюс отравление воздуха.
зачем?? при этом тратим ресурсы и деньги.
Пример НЙ весь мусор на полигонах.
а город раз тридцать больше по количеству людей по площади раз 50 больше.
и ничего вывозят на полигоны собранный мусор