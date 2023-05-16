В Госдуме заявили, что призванные на сборы резервисты не попадут в зону спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных на военные сборы в 2023 году резервистов не будут отправлять в зону военной операции. Его слова передает «Интерфакс».

— Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые сборы проводятся ежегодно, — сказал Картаполов.

По его словам, призываемые на такие сборы «придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Еще 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан страны, пребывающих в запасе. Указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, издается ежегодно.

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Айрат Назипов