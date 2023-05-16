В Татарстане продолжает замедляться годовая инфляция

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В апреле 2023 года годовая инфляция в Татарстане составила 1,08%. Показатель оказался меньше, чем в январе (11,55%), феврале (10,74%) и марте (1,91%), выяснило «Реальное время», изучив данные за первые четыре месяца текущего года.



С начала 2023 года потребительские цены в Татарстане увеличились на 1,82%. По сравнению с мартом они выросли на 0,22%.

Продукты питания в республике в годовом выражении в апреле подорожали на 0,05%, при этом плодоовощная продукция и непродовольственные товары стали дешевле — на 3,8% и 1,59% соответственно. Ценник на услуги подскочил на 6,97%.

По отношению к марту этого года цены на продукты питания увеличились на 0,36%, на услуги — на 0,47%, а плодоовощная продукция подорожала на 2,06%. Непродовольственные товары подешевели за месяц на 0,09%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала 2023 года заметнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — на 22,76%. Продукты питания подорожали на 2,43%, непродовольственные товары — на 0,06%, а услуги — на 3,71%, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, в 2022 году потребительские цены в Татарстане по отношению к 2021-му выросли на 14,05%. Продукты питания подорожали на 16,31%, непродовольственные товары — на 14,65%, а услуги — на 10,24%.



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Татьяна Демина