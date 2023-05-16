Президент ЮАР сообщил, что Путин и Зеленский готовы принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел телефонные переговоры с российским и украинской коллегой от лица стран Африки. По их итогам он сообщил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе, пишет РБК.

Сирил Рамафоса уточнил, что в разговоре с российским и украинским президентом он представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Ожидается, что миссии по мирной инициативе посетят Москву и Киев.

Напомним, активные попытки содействовать урегулированию ситуации на Украине предпринимала Турция. Она неоднократно выражала готовность провести на своей территории встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина