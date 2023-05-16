В Госдуму внесли поправки в закон «О военном положении»

В Госдуму внесены поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения. Об этом в своем telegram-канале написал глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

— На основании указов Президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами Президента Российской Федерации на соответствующей территории, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено, — сообщил он.

Также предлагается уточнить, что на территории, где было введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся, за исключением случаев, если решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России в порядке, определяемом федеральным законом.

Фото: flickr.com

В начале месяца в Госдуму внесли поправки с корректировками конституционного закона о военном положении для проведения выборов в новых регионах России. Изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в которых режим военного положения был введен еще до вхождения в состав России.

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Айрат Назипов