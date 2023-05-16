Раис Татарстана призвал сделать общественные пространства привлекательными для ведения бизнеса

В Казани в КЦ «Московский» стартовала обучающая программа по работе с общественными пространствами для руководителей и сотрудников районов и городских округов Татарстана. На нем побывал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Принимая во внимание тот факт, что среда формирует общественное сознание, мы последовательно и ежегодно работаем над улучшением парков и скверов, набережных и пляжей, улиц и площадей, а также приступили к благоустройству дворовых территорий, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Он добавил, что программы по созданию общественных пространств, которые стартовали в Татарстане в 2015 году, стали ответом на актуальные запросы общества. За 8 лет на территории республики благоустроено 367 общественных пространств и больше 3 300 дворов многоквартирных домов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— С появлением новых объектов наши города и поселки преображаются, меняется их облик. Эти пространства становятся очень популярными у местных жителей и туристов. Приятно видеть, как вокруг благоустроенных объектов кипит жизнь, проходят различные мероприятия, начинают формироваться сообщества по интересам. Сюда приходят представители креативных индустрий, спортивных и молодежных объединений, а также местного бизнеса, которые внедряют новые сервисы и услуги, — отметил раис республики.

Также Рустам Минниханов призвал задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы действующие общественные пространства стали не только комфортными для посетителей, но и привлекательными с точки зрения проведения досуга и ведения бизнеса. Причем как в крупных, так и в малых городах и сельских поселениях.

— Наша общая задача — внедрить комплексный подход к управлению общественными пространствами, не ограничиваясь только благоустройством. Это приведет к позитивным социальным изменениям даже в самых отдаленных точках нашей республики, — подытожил он.

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Напомним, в Татарстане проходит ежегодное голосование по выбору объектов для благоустройства. С 15 апреля по 31 мая можно выбрать парки, скверы, набережные и дворы, которые могут появиться в республике уже в 2024 году.

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Айрат Назипов