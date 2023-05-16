Рэперов, читающих про наркотики, ждут профилактические беседы с МВД

С 2024 года МВД планирует проводить профилактические беседы с рэперами, которые читают про наркотики. Если меры не подействуют, то их могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, рассказал замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе выступления на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.



— Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать, будем сажать, куда деваться, — приводит ТАСС его слова.

Замглавы МВД отметил, что маркировку с предупреждением об ответственности за пропаганду наркотиков поставят и на видео прошлых лет. На старых кадрах будут писать, что «за наркотики есть ответственность». Если рэперы напишут новые песни на эту тему, им предъявят предупреждение, а если и после этого не остановятся — их ждет уголовное дело.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство 30 марта 2023-го внесло в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете, если виновный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Срок лишения свободы может составить до двух лет.

Согласно новой норме, пропаганда оборота или потребления наркотиков, психотропных веществ, их аналогов или культивирования наркотических растений может повлечь в том числе штраф до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Новая норма закона вступит в силу 1 января 2024 года.

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Маргарита Головатенко